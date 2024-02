Ponte Preta x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Paulistão

Ponte Preta e São Paulo se enfrentam neste sábado, 10, às 18h, no estádio do Moisés Lucarelli, em Campinas, interior de São Paulo. A partida é válida pela sétima rodada do Paulistão.

Após vitória diante do Água Santa por 3 a 0 na última rodada, o Tricolor entra em campo mirando a segunda vitória consecutiva. A equipe é líder do grupo D e está em terceiro na classificação geral.

Do outro lado, a Ponte, quer vencer para encostar no líder Palmeiras. A Macaca está na segunda colocação com 9 pontos e vem de vitória diante do Botafogo de Ribeirão Preto.

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Moreira, Arboleda, Diego Costa, Wellington; Pablo Maia, Alisson, Bobadilla, Wellington Rato; Luciano, Calleri

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste sábado, às 18h , entre Ponte Preta e São Paulo terá transmissão ao vivo no TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo do São Paulo hoje?

Você pode assistir a partida online através do HBO Max.

Qual é o próximo jogo do São Paulo ?