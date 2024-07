Ponte Preta x Mirassol: onde assistir e horário pelo Brasileirão Série B

A Ponte Preta recebe o Mirassol nesta sexta-feira, 12, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro Série B e terá transmissão no SporTV e Premiere, além de estar disponível online no Globoplay.

A Ponte Preta ocupa a 13ª posição na tabela, com 17 pontos, e busca se distanciar da zona de rebaixamento. O Mirassol, na 6ª posição com 22 pontos, tenta se manter na zona de classificação para a Série A, mas vem de duas derrotas consecutivas e precisa de uma recuperação.

Onde assistir ao vivo o jogo da Ponte Preta x Mirassol hoje pelo Brasileirão Série B?

O jogo desta sexta-feira, 19h, entre Ponte Preta e Mirassol terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir online o jogo da Ponte Preta x Mirassol hoje?

Você pode assistir a partida online no Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.