Polícia prende 4 suspeitos de pendurar boneco com uniforme de Vini Jr em ponte

Quatro pessoas foram detidas na Espanha como parte da investigação sobre o boneco com o uniforme do atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, pendurado em uma ponte da capital espanhola fim de janeiro, anunciou a polícia nesta terça-feira, 23.

As detenções aconteceram dois dias após o craque brasileiro, de 22 anos, ter sido alvo de novos insultos racistas durante uma partida do campeonato espanhol em Valencia, o que provocou uma onda de indignação em todo o planeta.

As quatro pessoas detidas em Madri são consideradas supostamente responsáveis por um "crime de ódio", afirmou a polícia espanhola em um comunicado. Três são "membros ativos de um grupo radical de torcedores de um clube madrileno", acrescenta a nota.

Mais um caso "isolado"

O boneco, que tinha um uniforme Vini Jr, foi pendurado para simular um enforcamento em 26 de janeiro, depois da vitória de 3-1 do Real Madrid contra o Atlético de Madrid pelas quartas de final da Copa do Rei. Ao lado do boneco estava uma faixa com a frase "Madri odeia o Real".

Após o ataque, o Real Madrid denunciou um "ato lamentável e repugnante de racismo, xenofobia e ódio" contra o brasileiro e afirmou que esperava a apuração "de todas as responsabilidades daqueles que participaram em um ato tão desprezível".

A investigação, baseada principalmente em depoimentos, permitiu estabelecer que os quatro torcedores, "identificados durante partidas consideradas de alto risco dentro dos dispositivos de prevenção de violência no esporte, foram os supostos autores" do ataque, destacou a polícia.

