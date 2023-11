Podcast, canal no Youtube e comentarista: Pedro Scooby amplia carreira ainda atleta profissional

Pedro Henrique Mota Vianna, mais conhecido como Pedro Scooby, foi criado no subúrbio do Rio de Janeiro e aprendeu a surfar ainda criança com o seu pai. Aos 11 se destacou e começou a carreira profissional, já angariando patrocínios. Os anos se passaram e Scooby se tornou um surfista de elite. Ao longo do tempo recebeu diversas indicações aos principais prêmios do surf mundial, tendo abocanhado alguns deles. Atualmente está em Nazaré, Portugal, para mais uma temporada das ondas gigantes.

Mas Pedro tem, ainda surfista profissional, ampliado sua carreira. A despeito de confusões em sua vida pessoal com sua ex-esposa – aqui tratamos de esporte apenas, sem condenações ou defesas nesse âmbito-, sua marca no mundo dos esportes e entretenimento segue em alta. E segundo o próprio Pedro, todo movimento é intencional: “Me arrisco sempre em novas experiências”. Não é comum no Brasil que atletas de alto rendimento tenha essa percepção de construção da própria carreira. Isso geralmente fica a cargo de empresários e gestores.

Veja o bate papo com Pedro Scooby

Pedro já protagonizou em 2014 a série Pedro Vai pro Mar pelo Canal OFF. Foi também foi o primeiro atleta brasileiro a protagonizar um gibi, conhecido como ‘de volta a rotina’, produzido pela Nike, que conta a sua vida de atleta. Scooby também participou de programas de tv, seja auditório ou realities. O ápice de exposição, obviamente veio com o Big Brother Brasil em 2022. Ali, ampliou sua exposição enormemente e, o que tem sido raro pra famosos nesse programa, saiu com sua imagem melhor do que quando entrou. Dali, novas séries e conteúdo.

Buscando se aventurar em novas experiências, também entrou para o time de comentaristas do SporTV durante o circuito mundial de surf deste ano. Também participou como comentarista durante o Pan-americano de Santiago no Chile das transmissões da Cazé TV, com quem já tem contrato assinado para os Jogos Olímpicos na França em 2024. Além disso, o surfista é apresentador do Podpah Visita, onde visita diversos artistas da música, televisão, cinema, internet e esportes, para mostrar um pouco de suas casas e intimidade, no Brasil e no mundo. Scooby já ultrapassou a barreira do entretenimento. Atualmente, por exemplo, é sócio da Mamba Water, primeira marca de água enlatada e sustentável do Brasil, que carrega o propósito de doar, a cada lata vendida, 1L de água potável para regiões carentes.

É bastante importante que atletas consigam ampliar sua visibilidade ainda durante a carreira. Nem sempre é possível, além de, claro, depender da modalidade que é disputada. Com essa transição paulatina, Pedro acostuma o público com sua imagem além das ondas gigantes. Mas também sem pressa, aproveita dos benefícios que é ainda estar atleta profissional de alto rendimento com ampla visibilidade, apoio e patrocínios.