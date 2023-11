Plataforma coloca Vitor Roque como mais valioso do Brasileirão, Endrick fica em 3º; veja lista

A Football Benchmark, plataforma de dados que analisa o mercado do futebol, divulgou uma lista dos jogadores mais valiosos do Brasileirão. O atacante Vitor Roque do Atlético PR aparece na primeira colocação, seguido de Pedro do Flamengo e Endrick do Palmeiras.

O jogador de 18 anos tem se destacado na temporada pelo Atlético PR e foi avaliado em R$ 165 milhões. Pedro, que esteve com a seleção na Copa do Mundo do Catar, foi avaliado R$ 155 milhões e a joia do Palmeiras, Endrick em R$ 133 milhões.

O Flamengo foi a equipe que teve mais representantes no Top 10. Além de Pedro, Gabigol, Gerson e Arrascaeta também aparecem na lista. O segundo clube com mais jogadores é o Palmeiras, que além de Endrick, também conta com Raphael Veiga, avaliado em R$ 85 milhões.

Veja o ranking completo: