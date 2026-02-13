Pisa x Milan: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Pisa x Milan: horário e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 13 (Getty Images/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10h28.
O Pisa recebe o Milan nesta sexta-feira, 13, às 16h45 (de Brasília), na Arena Garibaldi, pela 25ª rodada da Serie A 2025/26.
A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.
O Pisa ocupa a 19ª colocação, com 15 pontos em 24 jogos, e tenta reagir na luta contra o rebaixamento. Já o Milan aparece em 2º lugar, com 50 pontos em 23 partidas, e segue na perseguição à líder Inter de Milão.
O confronto começa às 16h45 (horário de Brasília), nesta sexta-feira.
TV: ESPN
Streaming: Disney+
Pisa: Scuffet; Canestrelli, Caracciolo e Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer e Angori; Moreo, Stojilkovic e Durosinmi.
Técnico: Oscar Hiljemark.
Milan: Maignan; De Winter, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Rabiot, Modric e Bartesaghi; Rafael Leão e Pulisic.
Técnico: Massimiliano Allegri.
Árbitro: Michael Fabbri
Auxiliares: Davide Imperiale e Matteo Passeri
VAR: Gianluca Aureliano