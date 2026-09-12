Pilotos da Fórmula 1 avaliam circuito de Madri: 'Muito difícil, mas ótima pista'

A estreia oficial do Circuito de Madring no calendário da Fórmula 1, em Madri, movimentou os bastidores e gerou reações intensas nos boxes após as primeiras sessões de treinos livres. Considerado um dos finais de semana mais desafiadores do ano devido à combinação de curvas de média e alta velocidade com a proximidade dos muros, o traçado de 5,4 quilômetros dividiu opiniões entre os pilotos, que testaram os limites de aderência e a gestão de energia dos novos carros da temporada de 2026.

Entre os mais cautelosos esteve o australiano Oscar Piastri, da McLaren, que destacou a complexidade técnica de guiar no circuito madrilenho. "Honestamente, é mais difícil do que outras pistas", pontuou o piloto, ressaltando que, em diversos trechos, os carros apontam diretamente para os muros antes de exigir reações precisas de contorno. Por outro lado, a surpresa positiva veio com os níveis de aderência do asfalto recém-inaugurado. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, admitiu ter ficado impressionado com a aderência disponível logo no primeiro dia, mesmo com pouca borracha acumulada na pista, segundo o site Autosport.

Apesar dos elogios à estrutura e ao desafio técnico, pontos de alerta foram levantados por boa parte do grid. O britânico George Russell, da Mercedes, reafirmou sua percepção de que o Madring é um circuito de "risco muito alto", ecoando a preocupação generalizada de que as manobras de ultrapassagem serão extremamente difíceis durante a corrida de domingo. Os pilotos também precisaram lidar com zonas de frenagem combinadas, forte desgaste de pneus e o rápido processo de evolução da pista, que alterou o comportamento da recuperação de energia nas unidades de potência — complicando o acerto fino de equipes como a Aston Martin de Fernando Alonso.

Entusiasmo local e a tradicional oposição aos circuitos de rua

As opiniões extremas ficaram evidentes na comparação entre pilotos com visões opostas sobre o automobilismo moderno. O mexicano Sergio Perez, que corre em casa e é residente de Madri, não poupou elogios ao evento e à atmosfera do local. "Esse será o melhor circuito da Europa", projetou Perez, apostando em um final de semana repleto de caos e imprevisibilidade tanto na sessão classificatória quanto na disputa de domingo, 13.

Em contrapartida, o tetracampeão mundial Max Verstappen manteve sua postura crítica em relação a traçados urbanos. Fã declarado de pistas tradicionais como Spa-Francorchamps, o piloto holandês reconheceu o esforço logístico e de engenharia na construção do complexo do IFEMA, mas reforçou sua preferência histórica: "Eu não sou fã de circuitos de ruas, mas isso nunca vai mudar".

Onde assistir ao Grande Prêmio da Espanha

Os fãs brasileiros que desejam acompanhar cada detalhe da estreia oficial do Madring na Fórmula 1 poderão sintonizar nas transmissões ao vivo pelos canais oficiais e plataformas parceiras. A cobertura completa inclui todos os treinos livres, a sessão classificatória que define o grid de largada e a corrida principal no domingo, com opções tanto na televisão fechada e aberta quanto nos serviços de streaming digital.

A programação oficial e os canais de transmissão seguem o horário oficial de Brasília: