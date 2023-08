Pesquisa revela que Pix é método de recebimento preferido por apostadores online

Uma pesquisa divulgada pela Pay4Fun apontou que o Pix é o método de pagamento preferido pelos usuários de sites de apostas online, representando 90% de favoritismo. Nove em cada dez apostadores utilizam o sistema. De acordo com a análise, 304.576 mil transações em apostas foram registradas no último semestre de 2023, dos 4.952.560 milhões que abrangem o ano.

Agilidade no pagamento

Segundo Cristiano Maschio, especialista em tecnologia de pagamentos e CEO da Qesh IP, o sistema de pagamento via Pix engloba muitas vertentes na sociedade e contém oportunidade para consumidores e empresas: “O Pix envolve agilidade e redução de custos para todas as partes. Com essa transação comercial mais rápida, ele possibilita um fluxo de caixa mais eficiente e, consequentemente, uma melhor experiência ao cliente. Além disso, exemplos como a cobrança de um vencimento futuro e a realização de pagamentos programados trazem outras possibilidades de, inclusive, novos negócios”.

No setor de apostas esportivas, que vem de uma grande evolução nos últimos tempos, o fato marca uma expectativa de que a modalidade de pagamento não saia da preferência dos usuários, uma vez que o fluxo financeiro atinge altos números anualmente. Até o fim de 2023, o mercado deve movimentar mais de US$ 25 bilhões no Brasil, cerca de R$ 115 bilhões.

“Há uma vasta história de paixão do brasileiro por apostas esportivas, agora, ainda mais, em um ambiente virtual com simples acesso e interação. É uma forma do público se manter mais próximo ao evento esportivo e analisar resultados em diferentes modalidades. A agilidade e facilidade nas transações realizadas com o PIX trouxeram um valioso e inegável à indústria das apostas”, avalia Marcos Sabiá, CEO do Galera.bet.

Junto ao crescimento de apostadores, o aumento da diversidade nas plataformas de apostas também ganha destaque. Conforme o estudo da ENV Media, 49% dos jogadores nos sites de cassino online analisados são mulheres. Anteriormente, pesquisas apontavam participação feminina em menos de 30%.

Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo, finaliza: “Quando analisamos este cenário como um todo, vemos um crescimento em diversos e diferentes segmentos.

O setor será cada vez mais atrativo e aberto para novos apostadores. Junto a isso, a influência dentro do próprio esporte, como no patrocínio dentro da área de entretenimento, e nos métodos de movimentações financeiras, como o próprio Pix que supera outros sistemas de pagamento como débito, boleto e transferência bancária, também acompanharão essa continuidade e farão parte dos números de investimentos - que já estão ocorrendo - e do potencial de faturamento do mercado.

Agora, vale frisar que as empresas do segmento que enxergarem as melhores oportunidades de patrocínio no entretenimento terão em mãos um canhão de conexão para fortalecerem suas marcas e conseguirem maiores taxas de conversão. A concorrência é grande, mas ainda há formas de gastarem menos fazendo mais.”

Para Darwin Filho, CEO do Esportes da Sorte, empresa que está entre os maiores anunciantes do futebol brasileiro, o advento do PIX foi essencial não só para o aumento das apostas, mas também para popularização dos sites na modalidade on-line.

"A instantaneidade das transações e do depósito ao saque, fizeram com que clientes habituados a jogarem em outras esferas migrassem para o jogo on-line pela facilidade transacional. Anteriormente ao advento do PIX, os sites on-line enfrentavam muita dificuldade de aceitação perante o público brasileiro, pois a compensação das transações era tida como demasiadamente morosa, prejudicando essencialmente a experiência do jogador", explica.

A preferência pelo PIX, como não poderia deixar de ser, se dá muito mais pela agilidade e o imediato depósito na conta do cliente, visto que a maioria das plataformas de aposta possuem jogos ou eventos que possibilitam essas transferências quase que imediatas.

"Não resta dúvida que a introdução do PIX no país ajudou a acelerar esse processo de conexão entre os usuários e as plataformas. Antigamente, a dificuldade maior era na velocidade em que esses depósitos aconteciam. Agora elas acontecem quase que simultâneas. Automaticamente, o interesse no número de apostas aumentou substancialmente", acrescente Hans Schleier, diretor de marketing da Casa de Apostas.