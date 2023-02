Pela segunda vez, Tom Brady anuncia aposentadoria do futebol americano

Sem conseguir a vaga com o Tampa Bay Buccaneers para o Superbowl LVII, Tom Brady anunciou que irá se despedir do futebol americano. A notícia foi divulgada através das redes sociais, de modo similar ao que o jogador fez na mesma data, em 2022, quando afirmou pela primeira vez que iria se aposentar.

"Vou falar direto ao ponto: estou me aposentando, para sempre. Foi um processo enorme da última vez, então agora eu só liguei a câmera e comecei a falar. Você só tem um texto enorme e emocionante de aposentadoria uma vez, e eu usei o meu no ano passado. Obrigado a todos vocês pelo apoio, minha família, meus amigos, colegas de time, torcedores, adversários. Agradeço por me deixarem viver meu maior sonho, não mudaria nada", declarou o jogador no vídeo.

Em março de 2022, Brady também anunciou que estaria se despedindo do esporte, mas pouco mais de um mês, voltou atrás e disputou mais uma temporada na NFL. A decisão é apontada como o motivo do divórcio do jogador com Gisele Bundchen após 16 anos de casamento.

Aos 46 anos, Brady encerra a carreira com seis títulos do Superbowl, sendo eleito o melhor jogador (MVP) da NFL em três ocasiões, e cinco vezes o melhor em campo na final. Ele defendeu o New England Patriots, seu primeiro time, por 20 temporadas entre 2000 e 2019, além de mais três pelo Tampa Bay Buccaneers, onde encerrou a carreira.