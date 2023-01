Paulistão 2023: saiba qual clube é o maior campeão da competição

Considerado um dos campeonatos estaduais mais disputados do Brasil, o Paulistão inicia sua 123ª edição, neste sábado, 14. Muito tradicional, a competição é a mais antiga do país, sendo disputada sem interrupções desde 1902.

Além dos três grandes da capital: São Paulo, Corinthians e Palmeiras, e do Santos no litoral, diversos clubes do interior disputam todo ano o título de melhor do estado. Na história, o Corinthians é o clube com mais títulos, somando 30 ao todo. O atual campeão, Palmeiras, vem logo depois com 24 e fechando a lista, Santos e São Paulo com 22.

Quando começa o Paulistão 2023?

O Paulistão irá iniciar neste sábado, 14 com o confronto entre Inter de Limeira e São Bernardo, às 11h. Palmeiras e Santos também estreiam esse sábado.

Como será o regulamento do Paulistão 2023?

Pelo décimo consecutivo, o campeonato irá iniciar na fase de grupos. Nesse momento, os times de uma chave enfrentam os demais dos outros grupos e os dois melhores colocados de cada, se enfrentam nas quartas de final.

Nesta fase de mata-mata, as quartas de final e semi serão em jogo único. Joga em casa os times que tiverem melhor classificação na fase de grupos.

Onde assistir ao Paulistão 2023 na TV aberta?

Os jogos do Campeonato Paulista serão transmitidas pela Record. O canal comprou o direito de transmissão dos 16 jogos, um por rodada.

Onde assistir Paulistão 2023 na TV Paga?

As transmissões do Campeonato Paulista este ano serão na Estádio TNT e no HBO Max. Você também pode acompanhar as partidas pelo Premiere, opção no Pay Per View.

Onde assistir Paulistão 2023 Online?

Pelo segundo ano seguido, o YouTube transmitirá os jogos do Paulistão. Assim como a Record, o pacote incluir 16 partidas, uma por rodada. Além do Youtube, você pode acompanhar pelo Paulistão Play, serviço da FPF (Federação Paulista de Futebol) que oferece os mesmos jogos do Premiere.

Por que a Globo não irá transmitir o Paulistão?

A Globo perdeu os direitos de transmissão , pois o valor que as concorrentes pagariam pela transmissão, estavam acima do que a emissora pretendia pagar. Apesar disso, a Globo tem os direitos de transmissão no Pay-per-view, através do Premiere.

Como estão os grupos do Paulistão 2023?

Grupo A

Santos

RB Bragantino

Botafogo

Inter de Limeira

Grupo B

São Paulo

Guarani

Mirassol

Água Santa

Grupo C

Corinthians

Ituano

Ferroviária

São Bento

Grupo D

Palmeiras

São Bernardo

Santo André

Portuguesa

