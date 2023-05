Patrocinadores de La Liga são pressionados nas redes após novo caso de racismo contra Vini Jr.

As empresas que patrocinam o campeonato espanhol de futebol, a La Liga, foram criticadas e pressionadas nas redes sociais após mais um caso de ofensas racistas contra o atacante Vinícius Júnior. O brasileiro ouviu um coro cantado por torcedores do Valência o chamando de macaco durante partida contra o Real Madrid neste domingo.

Nas redes sociais, as patrocinadoras foram comparadas à organização supremacista branca Ku Klux Klan. Os usuários do Twitter e do Instagram cobraram que a Puma, o Santander, a Microsoft, a EA Sports, a Sorare e Panini tomem alguma atitude diante de mais um episódio de racismo contra Vinícius Júnior.

Procuradas pelo GLOBO, as empresas ainda não se manifestaram.

O que disseram os patrocinadores?

Patrocinador máster do campeonato espanhol, o banco Santander recebeu centenas de comentários cobrando uma medida contra os reiterados casos de racismo no torneio. "Queria falar que ia cancelar minha conta do @bancosantander por patrocinar uma liga r@c1sta. Mas ainda bem que nunca tive", escreveu uma brasileira no Twitter.

O perfil da Microsoft também recebeu centenas de comentários pedindo alguma pressão contra os organizadores do campeonato. "La Liga racista", "respeitem o Vini Jr", "patrocinando racismo" e "inadmissível patrocinarem uma liga racista como a La liga, é uma vergonha", foram alguns das postagens na página da empresa de tecnologia no Twitter.

A última postagem da Puma, no Instagram, comemora o título inglês do Manchester City, que veste uniformes da marca alemã. No entanto, a publicação foi "bombardeada" por críticas contra o racismo.

"Até quando vão apoiar cenas de racismo no futebol?", Vocês apoiam o racismo?", Como vocês têm coragem de patrocinar La Liga?", questionaram alguns seguidores da Puma.

A EA Sports, que desenvolve e comercializa o jogo FIFA23, também recebeu algumas cobranças nas redes sociais. A empresa patrocina o campeonato espanhol.

"Empresa que patrocina racistas?", diz um comentário. "EA sports empresa patrocinadora da liga espanhola racista. Nenhum brasileiro deve comprar jogos de uma empresa que patrocina uma liga racista", afirma outro.

O grupo editorial Panini, que produz figurinhas e álbuns do campeonato espanhol, foi instada a rever o patrocínio de La Liga.

"Você é um dos patrocinadores da liga de futebol @LaLiga @LaLigaBRA que não fez nada contra os ataques racistas contra o jogador @vinijr, acredito que seja melhor rever sua posição ao patrocinar uma liga racista", escreveu um usuário do Twitter.

