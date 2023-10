Paris-2024: Veja quais modalidades entram e quais saem para as Olimpíadas do ano que vem

A indicação do COI de cinco novos esportes para as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028, causou alvoroço no mundo olímpico nesta sexta-feira. No entanto, antes dos Jogos nos EUA, há ainda uma edição a ser realizada em Paris, em 2024.

Por isso, o GLOBO relembra quais são as novidades entre as modalidades da edição do ano que vem, e quais deixarão o circuito olímpico depois de estarem presentes em Tóquio.

Quais modalidades entram?

Ao todo, as Olimpíadas de Paris terão 48 modalidades e 32 esportes. Em relação a Tóquio 2020, as novidades serão o breaking dance e a canoagem slalom extremo.

Modalidade esportiva mas com grande representação artística, o breaking tem origem na cultura do hip hop americano. Nele, o DJ escolhe uma música e os atletas, no improviso, se enfrentam na tentativa de criar uma espécie de coreografia em cima da batida. As disputas são sempre individuais e, a cada música, o competidor tem 60 segundos para executar seus movimentos. Essa modalidade será divida em feminina e masculina. Ao todo, serão 16 dançarinos.

Já a canoagem slalom extremo consiste em quatro barcos que competem num trajeto aquático para tentar concluir o percurso primeiro. A modalidade promete ser uma arma entre os brasileiros, que tem Ana Sátila como campeã mundial em 2018, e Pedro Henrique Gonçalves como atual campeão mundial.

Quais modalidades saem?

Por outro lado, deixarão o circuíto olímpico o beisebol, o softbol e o Karatê. Semelhantes, mas disputados por homens e mulheres, respectivamente, os dois primeiros devem voltar nas Olimpíadas de Los Angeles.

Veja todas as 48 modalidades que estarão nas Olimpíadas de Paris