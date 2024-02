Paris-2024: saiba quais seleções do Brasil já têm vaga garantida nos Jogos

O último domingo foi de péssimas notícias para o espore coletivo brasileiro. O futebol masculino e o basquete feminino não conseguiram vaga para os jogos olímpicos de Paris, que começam em julho. Porém, dentro dos principais esportes coletivos, há quem já se classificou e quem ainda busca uma vaga.

Com a derrota da seleção para a Argentina, no pré-olímpico, o Brasil esgotou as suas chances de ter um representante do futebol masculino. Já a seleção feminina de basquete perdeu para a Alemanha, em Belém, e também não tem mais chances de se classificar.

No basquete masculino pré-olímpico acontece entre os dias 2 e 7 de julho, em Riga, na Letônia. Os brasileiros vão jogar contra as equipes de Camarões e Montenegro na primeira fase. Caso eles sejam os primeiros do grupo, vão enfrentar o melhor colocado entre Letônia, Geórgia ou Filipinas. Quem vencer essa partida irá para Paris.

Quem já tem vaga garantida é a seleção feminina de futebol. A equipe conseguiu a vaga ao se classificar para a final da Copa América do ano passado. Quem também conseguiu a vaga foi a Colômbia, que perdeu para o Brasil na decisão.

No vôlei ambas as seleções estão classificadas. A feminina conseguiu a vaga em setembro de 2023 diante o pré-olímpico no Japão. A equipe foi a 2ª do grupo ficando atrás apenas da Turquia.

Os homens também se classificaram no ano passado durante o pré-olímpico no Rio de Janeiro. A vaga, contudo, só veio no último jogo. A seleção precisava vencer a Itália para carimbar o passaporte. E a vitória só veio do tie-break.