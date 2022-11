Paris-2024 revela mascotes olímpicos e paralímpicos; conheça

Faltando 620 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, os mascotes oficiais foram revelados pelo Comitê Organizador local. Chamado de “The Phryges” (pronuncia-se free-jes), as mascotes receberam o nome dos icônicos chapéus franceses, os bonés frígios. O seu design é uma evolução desta peça única de patrimônio cultural que, ao longo da história, simbolizou a liberdade.

Desde que Shuss, uma mascote vermelha, azul e branca em esquis, apareceu nos Jogos Olímpicos de Inverno Grenoble 1968, as mascotes têm sido embaixadoras divertidas e festivas do Movimento Olímpico.

On vous présente la Phryge Olympique et la Phryge Paralympique !

Les mascottes de #Paris2024 ✨

Sportives, fêtardes… et françaises 🇫🇷 Here are the Olympic Phryge and the Paralympic Phryge!

The #Paris2024 mascots ✨

They are sporty, love to party... and are so French 🇫🇷 pic.twitter.com/plupKzQqNs — Paris 2024 (@Paris2024) November 14, 2022

Para marcar o lançamento das mascotes, o Comitê Organizador anunciou que Phryges e outras mercadorias com referência às mascotes já podem ser compradas online e nas lojas oficiais. Mais informações podem ser encontradas no site do Paris 2024 . O evento de lançamento para os jornalistas teve a participação de Michael Jeremiasz, campeão paralímpico no tênis em Pequim-2008 nas duplas masculinas (ele tem quatro medalhas paralímpicas) e Gwladys Epangue, medalhista de bronze no taekwondo em Pequim-2008.

O barrete frígio ou barrete da liberdade é uma espécie de touca, originariamente utilizada pelos moradores da Frígia (antiga região da Ásia Menor, onde hoje está situada a Turquia). Com uma longa tradição, os bonés frígios acompanharam o povo francês durante muitos dos momentos históricos mais importantes do país, que remontam a 1163, no canteiro de obras da Catedral de Notre-Dame de Paris.

Um símbolo internacional de liberdade que aparece em muitos emblemas diferentes nas Américas do Norte e do Sul, o gorro frígio, também conhecido como “boné da liberdade”, tornou-se um dos símbolos da República Francesa. Isso porque a peça, na cor vermelha, foi adotada pelos republicanos franceses que lutaram pela tomada da Bastilha em 1789, que culminou com a instalação da primeira República francesa em 1792.

Hoje, representa um ponto de referência comum para os franceses: na arte (como metáfora da liberdade), nas instituições francesas e até mesmo em objetos do cotidiano, como moedas e selos.

A mascote paralímpica é igual à olímpica. Além do símbolo dos Jogos, que é diferente, ela tem uma prótese de corrida.

Falando sobre o lançamento, o presidente do Comitê Paris-2024, Tony Estanguet, disse:

— Escolhemos um ideal para representar a mascote dos Jogos de Paris 2024, ou seja, um símbolo. Queríamos mascotes que incorporassem nossa visão e pudessem compartilhá-la com o povo francês e o mundo. Em vez de um animal, nossos mascotes representam um ideal. O gorro é um símbolo de liberdade — explicou. — Por que o gorro frígio? É um símbolo muito importante. Um símbolo francês, é claro. Encarna perfeitamente a República Francesa. Você conhece bem esse símbolo porque é um símbolo que já está em nosso dia a dia. É um símbolo que é conhecido em todo o mundo, que tem um significado muito forte. O fato de que a mascote Paralímpica tem uma deficiência visível também manda uma forte mensagem: a promoção da inclusão.

Os Jogos Olímpicos de 2024 serão realizados de 26 de julho a 11 de agosto, enquanto os Jogos Paralímpicos ocorrerão entre 28 de agosto e 8 de setembro.

A missão das mascotes: uma revolução através do esporte

Com mil anos de experiência, os frígios sabem que as revoluções exigem preparação. Para os Jogos de Paris-2024, vemos uma nova geração de frígios que sempre estão com seus treinadores e que vieram para ajudar a nação a iniciar uma nova revolução através do esporte.

Os frígios são movidos por uma simples crença: o esporte tem o poder de mudar tudo - nossas vidas, nossa saúde, nossas relações com os outros e com a natureza. É hora de incorporar o esporte ao nosso dia a dia, seja como atletas ou como torcedores.

Dois mascotes, duas personalidades

Os frígios olímpico e paralímpico são líderes da tribo frígia mais ampla, e mantém um forte senso de comunidade. Embora sejam inseparáveis e melhores amigos que cuidam um do outro, as mascotes dos Jogos de Paris-2024 também têm personalidades diferentes.

O frígio olímpico é um bom estrategista e o mais inteligente do grupo. Um verdadeiro matemático, nunca começa nada sem pensar em tudo. Já o frígio paralímpico é um verdadeiro animal festeiro, espontâneo e um pouco impetuoso. Não tem medo de nada e está sempre pronto para novas experiências. Ele reúne as pessoas ao seu redor com energia e entusiasmo contagiantes e trará o melhor torcedor em você, espalhará os valores do esporte e incentivará todos a celebrar os atletas.

Juntas, as mascotes de Paris-2024 testarão diferentes esportes e outras atividades, treinarão duro e colocarão todas as suas energias na promoção dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.