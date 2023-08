Paris-2024: palco da maratona aquática, Rio Sena tem prova cancelada por água contaminada

Uma prova internacional de natação em águas abertas agendada para este sábado, 5, e que deveria ser um teste para os Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem, foi adiada para o domingo devido à contaminação do Sena, anunciou nesta sexta-feira, 4, a federação francesa.

"Foi tomada a decisão, em acordo com as autoridades de saúde pública e os organizadores do evento, de adiar o teste feminino, originalmente agendado para 5 de agosto", disse o órgão em comunicado.

"A qualidade da água do Sena está atualmente abaixo dos padrões aceitáveis para garantir a saúde dos banhistas."

Inicialmente, as mulheres competiriam no sábado e os homens no domingo, 6. Com esta decisão, ambas as provas serão realizadas no domingo (às 5h30 e 9h30 GMT, respectivamente, 2h30 e 6h30 em Brasília) entre a Ponte Alexandre III e a Ponte Alma, mesmo percurso previsto para os Jogos Paris-2024.

Os treinos agendados para a tarde de quinta-feira, 3, já foram cancelados em consequência da contaminação do Sena devido às chuvas persistentes que caíram na capital francesa durante uma semana, que provocaram um transbordamento da rede de esgotos e que a água acabou indo para o rio.

Os organizadores, liderados pela federação internacional World Aquatics, testarão novamente a água do rio antes da competição de domingo.