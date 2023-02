Paramount+ anuncia nova equipe de transmissão para Libertadores e Sul-americana

O streaming Paramount+, detentor dos direitos de transmissão da Copa Libertadores da América e Copa Sul-americana, anunciou na última quinta-feira, 2, a contratação dos narradores Nivaldo Prieto e João Guilherme, que faziam parte da equipe da ESPN, além do comentarista Paulo Vinícius Coelho e youtuber Alê Xavier. Os quatro assinaram um contrato de exclusividade, tanto pra TV fechada, quanto para TV aberta.

A Paramount+ fechou uma parceria com a LiveMode, que funcionará como um hub de transmissões de todas as partidas da plataforma. De acordo com o serviço, o contrato fechado com a Conmebol segue a mesma estratégia de acordos como a transmissão exclusiva da Premier League no México e América Central.

Pelas redes sociais, os novos contratados demonstraram entusiasmo com o novo projeto. "O paramountplusbr me convocou para compor este elenco e eu não poderia estar mais feliz por vestir esta camisa! Agora é segurar a emoção e esperar pelas duas maiores competições da América Latina. É futebol do nosso jeito!", disse PVC.

O paramountplusbr já chegou com a lista dos convocados para CONMEBOL #Libertadores e #Sulamericana e fico feliz em dizer que agora faço parte desse timaço! ⚽

Você vai sentir toda a emoção dos maiores campeonatos da América Latina junto com a gente. Tá preparado pra assistir o futebol do nosso jeito?, disse Nivaldo Pietro.

"Com certeza é um dos maiores desafios como profissional até aqui. Mas fazer parte desse time que a @paramountplusbr montou pra transmitir os jogos da @libertadoresbr e da @sudamericanabr me enche de orgulho.", disse Alê Xavier