Paraguai x Austrália: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Paraguai e Austrália, apontando favoritismo da seleção australiana no jogo desta quinta-feira, 25 de junho, pelo Grupo D.

Em termos gerais, a Austrália aparece com 40,7% de chance de vitória contra 28,6% do Paraguai, enquanto o empate tem 30,7% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória australiana por 0 a 1, com 15,2% de probabilidade.

Em seguida aparecem empate por 0 a 0 com 14,4%, empate por 1 a 1 com 12,8%, vitória do Paraguai por 1 a 0 com 11,9% e vitória australiana por 0 a 2 com 8,5%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.