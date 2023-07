Pantoja elogia adversário do UFC 290, mas afirma: 'Mereço disputar o cinturão'

Nesta sábado, 8, acontece o UFC 290 em Las Vegas, nos Estados Unidos. A expectativa é para a disputa do cinturão do peso-mosca entre o brasileiro Alexandre Pantoja e o mexicano, Brandon Moreno. Considerado um dos principais lutadores da categoria, Pantoja terá a primeira oportunidade de conquistar o cinturão.

Apelidado de "The Cannibal", Pantoja soma três vitórias consecutivas sobre importantes nomes do peso-mosca. Atualmente o atleta ocupa o segundo lugar no ranking do UFC e soma 25 vitórias na carreira.

Em entrevista exclusiva para a EXAME, Pantoja afirma estar tranquilo e que merece disputar o cinturão: "Eu fico muito feliz com essa oportunidade de defender o cinturão. Eu lutei muito pra chegar onde cheguei e tô muito tranquilo quanto a isso. Eu vejo que realmente mereço disputar o cinturão" destacou.

Pantoja ainda destaca a força de seu adversário e afirma que esta motivado: "Ele é um lutador muito aguerrido e forte! Em suas derrotas, nenhuma foi por nocaute, tirando a que eu finalizei ele no TUF. Isso mostra o quão forte ele é, pois não desiste, ou deixa ser nocauteado. Brandon é um lutador muito completo e isso me motiva muito, porque gosto de lutar sempre com os melhores.

Histórico favorável

Moreno e Pantoja se enfrentaram duas vezes na história. A primeira em 2016, válido pelo ‘TUF 24’, o brasileiro finalizou o rival nas oitavas de final. Em outra oportunidade, já pelo UFC Chile em 2018, Pantoja venceu novamente dessa vez por decisão unânime dos jurados.

Brandon foi desligado do UFC após a segunda derrota para o brasileiro, porem voltou mostrando grande evolução. O mexicano é detentor do cinturão de 57 kg, vencendo o brasileiro Deiveson Figueiredo em duas oportunidades. Aos 29 anos, ele é um dos maiores lutadores da categoria, somando 21 vitórias, seis derrotas e dois empates.

Onde assistir Brendon Moreno e Alexandre Pantoja

O card principal deve começar por volta das 20h00 e terá transmissão ao vivo no UFC Fight Pass.

Veja as lutas do card principal do UFC 290

Cinturão peso-pena: Alexander Volkanovski x Yair Rodriguez

Alexander Volkanovski x Yair Rodriguez Cinturão peso-mosca: Brandon Moreno x Alexandre Pantoja

Peso-médio: Robert Whittaker x Dricus du Plessis

Robert Whittaker x Dricus du Plessis Peso-leve: Jalin Turner x Dan Hooker

Jalin Turner x Dan Hooker Peso-médio: Bo Nickal x Val Woodburn

Veja as lutas do card preliminar do UFC 290