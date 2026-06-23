Panamá x Croácia: veja horário e onde assistir o jogo da Copa do Mundo de 2026

Modric (Mohammad Karamali/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de junho de 2026 às 06h15.
Última atualização em 23 de junho de 2026 às 06h20.
Panamá e Croácia entram em campo nesta terça-feira, 23, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.
A partida será disputada às 20h (horário de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá.
O jogo terá transmissão ao vivo pela Cazé TV.
A partida será realizada às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira, 23 de junho.
BMO Field, em Toronto, no Canadá.
Grupo L:
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