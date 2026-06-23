Esporte

Fase de grupos copa 2026

Panamá x Croácia: veja horário e onde assistir o jogo da Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo pela segunda rodada do Grupo L

Modric (Mohammad Karamali/Getty Images)

Modric (Mohammad Karamali/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de junho de 2026 às 06h15.

Última atualização em 23 de junho de 2026 às 06h20.

Panamá e Croácia entram em campo nesta terça-feira, 23, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada às 20h (horário de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá.

Onde assistir a Panamá x Croácia?

O jogo terá transmissão ao vivo pela Cazé TV.

Que horas é o jogo de Panamá x Croácia?

A partida será realizada às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira, 23 de junho.

Local do jogo

BMO Field, em Toronto, no Canadá.

Grupo do Panamá na Copa do Mundo

Grupo L:

  • Inglaterra
  • Croácia
  • Gana
  • Panamá

Grupo da Croácia na Copa do Mundo

Grupo L:

  • Inglaterra
  • Croácia
  • Gana
  • Panamá
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoAgenda de jogosPanamáCroácia
Próximo

Mais de Esporte

Jordânia x Argélia: veja horário e onde assistir o jogo da Copa do Mundo de 2026

Colômbia x RD Congo: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo de 2026

Portugal x Uzbequistão: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Em duelo com paralisação de 2 horas, França vence o Iraque na Copa do Mundo

Mais na Exame

ESG

Por que a crise de seguros na Califórnia vai além dos incêndios florestais?

Mercados

Ata do Copom, mercado de trabalho nos EUA e PMIs na Europa: o que move os mercados

Tecnologia

Como funcionam os dois cérebros dos robôs humanoides da Nvidia

Esporte

Portugal x Uzbequistão: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?