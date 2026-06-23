Panamá x Croácia: veja horário e onde assistir o jogo da Copa do Mundo de 2026

Panamá e Croácia entram em campo nesta terça-feira, 23, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada às 20h (horário de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá.

Onde assistir a Panamá x Croácia?

O jogo terá transmissão ao vivo pela Cazé TV.

Que horas é o jogo de Panamá x Croácia?

A partida será realizada às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira, 23 de junho.

Local do jogo

BMO Field, em Toronto, no Canadá.

Grupo do Panamá na Copa do Mundo

Grupo L:

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá

Grupo da Croácia na Copa do Mundo

Grupo L: