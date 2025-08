Palmeiras x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, 3 de agosto, o Vitória recebe o Palmeiras no Barradão, em Salvador, às 19h30, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.

O Palmeiras vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, com três vitórias consecutivas, incluindo uma vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio no último sábado, que o colocou na terceira posição com 29 pontos.

A equipe alviverde tem dois jogos a menos que o vice-líder Cruzeiro e um a menos que o líder Flamengo. Porém, o técnico Abel Ferreira deve promover alterações na escalação para preservar o elenco antes do confronto decisivo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

O Vitória, por sua vez, vem de um empate por 1 a 1 com o Mirassol e ocupa a 15ª colocação, com 17 pontos, apenas dois à frente da zona de rebaixamento. Eliminado das competições de mata-mata, o time de Fábio Carille foca exclusivamente no Brasileirão. Além disso, o atacante Romarinho, ex-Corinthians, pode estrear com a camisa do Leão.

Onde assistir ao vivo o jogo entre Vitória e Palmeiras hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Vitória e Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h30.

Como assistir online o jogo entre Vitória e Palmeiras hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, caso tenha a assinatura do Premiere.

Escalação do Vitória para o jogo contra o Palmeiras

A provável escalação do Vitória é: Lucas Arcanjo; Cácares, Zé Marcos, Lucas Halter e Maykon Jesus; Willian Oliveira, Ronald Lopes, Baralhas; Osvaldo, Renato Kayzer e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.

Escalação do Palmeiras para o jogo contra o Vitória

A provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga; Facundo Torres, Felipe Anderson (Luighi) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.