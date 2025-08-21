Palmeiras x Universitário: Onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Palmeiras e Universitário se enfrentam nesta quinta-feira, 21 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+.

No jogo de ida, o Verdão não tomou conhecimento do adversário e goleou por 4 a 0, fora de casa. Assim, o time de Abel Ferreira precisa perder por cinco gols de diferença para ser eliminado, ou por quatro tentos para levar a partida para a decisão de pênaltis.

Por causa da larga vantagem construída no jogo de ida, atuando em Lima, o técnico Abel Ferreira deve preservar seus titulares para o duelo na Libertadores. É uma chance de dar descanso aos jogadores que, desde a retomada do Campeonato Brasileiro, em julho, têm jogado a cada três ou quatro dias. Aliás, já pensando nessa estratégia, o treinador colocou seus principais atletas contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Assim, alguns nomes podem ganhar oportunidades como o lateral-direito Khellven e os garotos Luighi e Allan.

Por fim, as dúvidas ficam por conta de Raphael Veiga e Murilo, que não sabem se terão condições de atuar na partida desta quinta.

Virtualmente eliminado, o Universitário também deve ter algumas alterações no time titular. O treinador Jorge Fossati pode preservar alguns atletas pensando na sequência do campeonato peruano, onde a equipe está na terceira colocação. O único desfalque certo é do zagueiro Riveros, que foi expulso no jogo de ida e terá que cumprir suspensão, ficando fora do embate no Allianz Parque.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Universitário?

A partida entre Palmeiras e Universitário, nesta quinta-feira, 21 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo Palmeiras x Universitário?

Você pode assistir à partida online pela ESPN e Disney+ nos respectivos aplicativos ou sites.

Prováveis escalações de Palmeiras x Universitário:

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Marcelo Lomba; Khellven, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez (Arthur); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno) e Maurício (Raphael Veiga); Allan, Luighi e Facundo Torres (Sosa).

Universitário (Técnico: Jorge Fossati)

Britos; Corzo, Carabalí e Di Benedetto; Polo, Pérez Guedes, Ureña, Concha e Inga; Flores e Valera.