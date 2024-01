Palmeiras x Sport: onde assistir, horários e escalações pela Copinha

O Palmeiras x Sport se enfrentam neste sábado, 13, às 17h15, Arena Barueri, na Grande São Paulo. A partida é válida pela 2º fase da Copa São Paulo de Futebol Junior.

Mantendo-se invicto na competição, o Palmeiras assegurou a liderança do Grupo 24 ao vencer todos os três compromissos. Em contrapartida, o Sport avançou em segundo lugar no Grupo 23, com dois triunfos e um empate, sendo superado pelo Aster no saldo de gols.

O Verdão desponta como a equipe a ser batida na Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistando consecutivamente os títulos de 2022 e 2023. Sob o comando de Lucas Andrade, o Palmeiras iniciou sua jornada com uma vitória dominante por 7 a 0 sobre o Queimadense, destacando-se Estevão, principal candidato a craque da competição, com dois gols. Na segunda rodada, a equipe conquistou outra vitória tranquila, desta vez por 4 a 0 sobre o União ABC. Com esses resultados, o Alviverde garantiu a classificação antecipada, demonstrando uma campanha sólida rumo ao tricampeonato na Copinha. Na última rodada da fase de grupos, o Palmeiras venceu o Oeste por 4 a 1.

Por sua vez, o Sport teve um começo auspicioso ao vencer o Cruzeiro-AL por 1 a 0 na primeira rodada, com o atacante Gilwagner marcando o gol da partida. Na segunda rodada, o Leão manteve o bom desempenho ao vencer o Santo André por 2 a 1. Na terceira e última rodada, o Sport empatou com o Estrela Aster por 1 a 1. Contudo, com um saldo de gols inferior, ficou na segunda posição e agora enfrenta o desafio de superar um dos favoritos, o Palmeiras, em busca do título.

Provável escalação do Palmeiras

Kaique; Gilberto, Talisca, Gabriel Vareta e Ian; Léo, Patrick e Kauan Santos; Estevão, Luighi e Riquelme Fillipi.

Técnico: Lucas Andrade.

Provável escalação do Sport

​Davi; Cordeiro, Matheus Baraka, Nassom e Kayan; José Vinicius, Vitor Neves, Cláudio e Luiz Henrique; Marcelo Henrique e Enzo Vágner.

Técnico: Thiago Larghi.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras pela Copinha?

O jogo deste sábado, às 17h15, entre Palmeiras x Sport terá transmissão ao vivo no Paulistão (Youtube).

Como assistir online o jogo do Palmeiras?

Você pode assistir a partida online no Paulistão (Youtube).