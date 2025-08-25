Palmeiras x Sport: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira, 25 de agosto, às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva no Premiere.
O Palmeiras chega embalado após garantir vaga nas quartas de final da Libertadores e vencer o Botafogo fora de casa por 1 a 0, com gol de Felipe Anderson.
Com 39 pontos, o Verdão ocupa a terceira colocação e mira a liderança do torneio, que atualmente pertence ao Flamengo com 43. Já o Sport, em crise, soma apenas dez pontos, ocupa a lanterna e tenta conquistar sua segunda vitória no Brasileirão.
Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Sport hoje pelo Brasileirão?
O jogo desta segunda-feira, às 19h, entre Palmeiras e Sport terá transmissão ao vivo no Premiere.
Como assistir online o jogo do Palmeiras x Sport hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, que retransmite os jogos do Premiere.
Prováveis Escalações
Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira): Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.
Sport (Técnico: Daniel Paulista): Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Kevyson; Christian Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo (Ignácio).
