Esporte
Fase de grupos copa 2026

Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo e prováveis escalações

O Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo na última rodada e quer recuperar a ponta

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 06h30.

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Palmeiras e São Paulo voltam a se enfrentar em mais um Choque-Rei importante pelo Campeonato Brasileiro de 2026. A partida é válida pela 27ª rodada da competição e terá o Verdão como mandante na capital paulista.

O Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo na última rodada e quer recuperar a ponta. Já o Tricolor que sair do meio da tabela e subir na classificação. No primeiro turno, o Palmeiras ganhou por 1 a 0 com gol de Arias.

Agenda da Partida

  • Data: Sábado, 12 de setembro de 2026

  • Horário: 18h30 (horário de Brasília)

  • Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)

  • Transmissão: Premiere (exclusivo via pay-per-view)

  • Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

Prováveis Escalações

PALMEIRAS (Técnico Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Jhon Arias; Flaco López e Vitor Roque (Mauricio).

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio e Iago; Artur, Gustavo Santana e Calleri.

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