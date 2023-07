Palmeiras x São Paulo hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, 13, às 20h, no Allianz Parque, na cidade de São Paulo. A partida é a válida pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

A partida entre os dois times times paulistas é o único clássico dessa etapa e vai definir quem irá para a semifinal contra o vencedor da chave entre Corinthians e América-MG.

O jogo de ida, no Morumbi, acabou com a vitória de 1 a 0 do Tricolor Paulista sobre o Palmeiras, o que dá a vantagem para o São Paulo em caso de empate.

O time do treinador Abel Ferreira deve entrar em campo com poucos desfalques, apenas pelo meia Atuesta devido a uma cirurgia no joelho e do atacante Artur (o jogador não pode participar da Copa do Brasil pelo Palmeiras pois já havia jogado partidas anteriores pelo Bragantino nesta edição). O Palmeiras não possui nenhum jogador pendurado por cartões amarelos para a próxima partida.

Já o São Paulo possui diversos jogadores que estarão ausentes para a partida contra o Palmeiras. Dentre eles estão Galoppo, Beraldo, Igor Vinícius e Alan Franco por condições médicas. Talles Costa, Moreira e Erisson não devem entrar no gramado por falta de condições físicas. Além disso, Rafinha e Rodrigo Nestor estão pendurados e podem não atuar nesta partida.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x São Paulo hoje?

O jogo desta quinta-feira às 20h entre Palmeiras e Fluminense terá transmissão ao vivo na Amazon Prime.

Como assistir o jogo do Palmeiras x São Paulo online?

A partida será transmitida pela Amazon Prime Vídeo

Quais são os próximos jogos do Palmeiras?

16/07 - Internacional x Palmeiras - Brasileirão série A

22/07- Palmeiras x Fortaleza - Brasileirão série A

Quais são os próximos jogos do São Paulo?