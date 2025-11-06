Esporte

Palmeiras x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Palmeiras x Santos é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15h19.

O Palmeiras e o Santos se enfrentam nesta quinta-feira, 6, às 21h30, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O duelo é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Líder do campeonato com um ponto de vantagem sobre o Flamengo, o Verdão vive uma reta final intensa na disputa pelo título nacional. Além da briga no Brasileirão, o time comandado por Abel Ferreira também encara o rival na final da Libertadores, o que aumenta ainda mais a rivalidade.

Já o Santos segue lutando contra o rebaixamento. A equipe dirigida por Juan Pablo Vojvoda ocupa a primeira posição fora do Z-4 e ainda tem uma partida a menos que o Vitória, concorrente direto na parte de baixo da tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Santos hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, 21h30, entre Palmeiras e Santos terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir online o jogo Palmeiras x Santos hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes do SporTV ou Premiere.

Prováveis escalações de Palmeiras x Santos

Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Andreas, Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

Santos – Técnico: Juan Pablo Vojvoda
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza (Escobar); João Schimidt, Zé Rafael e Victor Hugo; Rollheiser; Lautaro Díaz e Barreal.

  O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

