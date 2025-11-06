Palmeiras x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras e o Santos se enfrentam nesta quinta-feira, 6, às 21h30, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O duelo é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Líder do campeonato com um ponto de vantagem sobre o Flamengo, o Verdão vive uma reta final intensa na disputa pelo título nacional. Além da briga no Brasileirão, o time comandado por Abel Ferreira também encara o rival na final da Libertadores, o que aumenta ainda mais a rivalidade.

Já o Santos segue lutando contra o rebaixamento. A equipe dirigida por Juan Pablo Vojvoda ocupa a primeira posição fora do Z-4 e ainda tem uma partida a menos que o Vitória, concorrente direto na parte de baixo da tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Santos hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, 21h30, entre Palmeiras e Santos terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir online o jogo Palmeiras x Santos hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes do SporTV ou Premiere.

Prováveis escalações de Palmeiras x Santos

Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Andreas, Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

Santos – Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza (Escobar); João Schimidt, Zé Rafael e Victor Hugo; Rollheiser; Lautaro Díaz e Barreal.