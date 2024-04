Palmeiras x San Lorenzo: onde assistir, horário e escalações pela Copa Libertadores

O Palmeiras e o San Lorenzo se enfrentam nesta quarta-feira, 3, às 21h30, no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. A partida é válida pela Copa Libertadores e terá transmissão da TV Globo, Globoplay, ESPN e Star+.

O Verdão se destaca como atual bicampeão brasileiro e entra na partida em busca de mais um título. Enquanto isso, o time argentino, com apenas uma conquista na competição em 2014, tenta repetir o feito uma década depois.

O Palmeiras provavelmente entrará em campo com uma equipe reserva contra o San Lorenzo. Isso se deve ao fato de que o técnico Abel Ferreira planeja poupar seus titulares visando à final do Campeonato Paulista. Após a derrota por 1 a 0 para o Santos no primeiro jogo, o Palmeiras precisa reverter a desvantagem no Allianz Parque para conquistar o tricampeonato estadual. Nomes como Endrick, Murilo e Raphael Veiga podem nem sequer viajar para Buenos Aires. Além disso, os principais jogadores devem começar a partida no banco de reservas, proporcionando oportunidades para jogadores como Lázaro, Rony e Richard Ríos atuarem como titulares.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x San Lorenzo hoje pela Copa Libertadores?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30 , entre Palmeiras x San Lorenzo terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Palmeiras x San Lorenzo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay e Star+.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras hoje

O jogo desta quarta-feira, às 21h30 , entre Palmeiras x San Lorenzo terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do Palmeiras online hoje?

A partida será transmitida pelo TV Globo, Globoplay, ESPN e Star+.

Provável escalação do Palmeiras

Marcelo Lomba; Garcia, Gustavo Gómez, Naves e Vanderlan; Fabinho, Gabriel Menino e Luis Guilherme; Breno Lopes, Lázaro e Rony.

Técnico: Abel Ferreira.

Provável escalação do San Lorenzo

Facundo Altamirano; Gonzalo Luján, Johan Romaña, Gastón Campi e Malcom Braida; Agustín Giay, Elian Irala, Cristian Ferreira e Nahuel Barrios; Adam Bareiro e Iván Leguizamón.