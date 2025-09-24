Palmeiras x River Plate: time brasileiro lidera em faturamento, mas argentinos lucram mais

O confronto desta quarta-feira entre Palmeiras e River Plate, válido pelas quartas de final da Libertadores da América 2025, vai além das quatro linhas. Segundo estudo da Sports Value, os dois gigantes sul-americanos apresentam modelos financeiros distintos, mas que mostram oportunidades dos mercados brasileiro e argentino.

O time brasileiro venceu o duelo de ida por 2 a 1 e joga por um empate para se classificar às semifinais do torneio. O clube argentino precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar. Em caso de vitória por um gol, a disputa vai para os pênaltis. O Palmeiras tem três títulos da Libertadores e o River, 4.

Receitas

Em 2024, o Palmeiras registrou receita total de US$ 220 milhões, superando o River Plate, que arrecadou US$ 206 milhões. No entanto, ao excluir as receitas com transferências de jogadores, o clube argentino lidera com US$ 171 milhões em receitas recorrentes, contra US$ 144 milhões do brasileiro, de acordo com a Sports Value.

Palmeiras se destaca em direitos de TV (US$ 45 mi) e transferências (US$ 76 mi) .

se destaca em e . River Plate domina em matchday (US$ 115 mi), graças ao reformado estádio Más Monumental.

Custos com futebol

O Palmeiras investiu US$ 150 milhões no futebol em 2024, sendo US$ 83 milhões em salários. Já o River gastou US$ 78 milhões, com US$ 35 milhões destinados à folha salarial.

Apesar do menor investimento, o River mostrou eficiência superior, com um elenco considerado competitivo e gasto proporcionalmente menor: 38% da receita total, contra 68% do Palmeiras.

Superávits e patrimônio líquido

Nos últimos dois anos, o River acumulou US$ 115 milhões em superávits, enquanto o Palmeiras somou US$ 36 milhões. Isso se reflete no patrimônio líquido: US$ 234 milhões para o River, quase 5 vezes maior que os US$ 48 milhões do Palmeiras, segundo a Sports Value

Valor de elenco

Nesse quesito, o número é bastante desproporcional. Segundo dados do Transfermarkt, o valor do elenco do Palmeiras está em US$ 233 milhões. Nesta temporada, o alviverde fez contratações de peso, como Vitor Roque, Paulinho, Ramón Sosa, Facundo Torres, Andreas Pereira e Emiliano Martínez, transações que valorizaram bastante o elenco. Já o River Plate foi avaliado pelo Transfermarkt em US$ 96 milhões.

Dívidas e sustentabilidade financeira

O Palmeiras tem dívida líquida de US$ 143 milhões, impactada pelo financiamento do Allianz Parque. Já o River tem US$ 95 milhões, com destaque para o crescimento das dívidas com empréstimos (alta de 575% em 2024).

Ambos mantêm indicadores de endividamento controlados, com relação dívida/receita abaixo de 1,00 — um sinal de equilíbrio financeiro.