Palmeiras x River Plate: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14h32.
A partida entre Palmeiras e River Plate será realizada nesta quarta-feira, 24, às 21h30, no Allianz Parque. O confronto é válido pelas quartas de final da Copa Libertadores e terá transmissão ao vivo pela Globo, ge TV, ESPN e Disney+.
O time de Abel Ferreira nem precisa vencer para seguir adiante em busca do tetracampeonato inédito: basta um empate para carimbar a passagem. Já os argentinos precisam vencer por dois ou mais gols de diferença para sair do Brasil classificados. Se o River Plate vencer por um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis.
O Palmeiras tem a seu favor o histórico favorável contra o River Plate. Em dois encontros no mata-mata, o Verdão passou em ambas as semifinais, em 1999 e 2020. Curiosamente, o clube levou o caneco nas duas oportunidades, o que é uma coincidência que pode se repetir agora.
Você pode assistir à partida online pelo ge TV, ESPN e Disney+.