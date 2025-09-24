Esporte

Palmeiras x River Plate: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Partida entre Palmeiras e River Plate é válida pelas quartas de final da Copa Libertadores

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14h32.

A partida entre Palmeiras e River Plate será realizada nesta quarta-feira, 24, às 21h30, no Allianz Parque. O confronto é válido pelas quartas de final da Copa Libertadores e terá transmissão ao vivo pela Globo, ge TV, ESPN e Disney+.

O time de Abel Ferreira nem precisa vencer para seguir adiante em busca do tetracampeonato inédito: basta um empate para carimbar a passagem. Já os argentinos precisam vencer por dois ou mais gols de diferença para sair do Brasil classificados. Se o River Plate vencer por um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis.

O Palmeiras tem a seu favor o histórico favorável contra o River Plate. Em dois encontros no mata-mata, o Verdão passou em ambas as semifinais, em 1999 e 2020. Curiosamente, o clube levou o caneco nas duas oportunidades, o que é uma coincidência que pode se repetir agora.

Prováveis escalações:

Palmeiras (técnico: Abel Ferreira)

  • Weverton
  • Khellven (Giay)
  • Gustavo Gómez
  • Murilo
  • Piquerez
  • Aníbal Moreno
  • Lucas Evangelista
  • Andreas Pereira
  • Felipe Anderson
  • Flaco López
  • Vitor Roque

River Plate (técnico: Martín Demichelis)

  • Armani
  • Montiel
  • Rivero
  • Paulo Díaz
  • Portillo
  • Acuña
  • Enzo Pérez
  • Nacho Fernández
  • Castaño
  • Salas
  • Borja
