Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir, horários e escalações pelo Campeonato Paulista

O Palmeiras e o RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, 31, às 19h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. A partida é válida pela 4º rodada do Campeonato Paulista.

O Verdão chega embalado por uma significativa vitória sobre o Santos, por 2 a 1, no Allianz Parque, mantendo sua invencibilidade no Campeonato Paulista, com um empate e dois triunfos. Na estreia, a equipe ficou empatada com o Novorizontino fora de casa, e em seguida, venceu os confrontos contra a Inter de Limeira e o Santos, ambos no Allianz Parque.

O meia Raphael Veiga assume a posição de artilheiro do Estadual e do Verdão, contabilizando quatro gols marcados, destacando-se por não passar em branco em nenhum dos jogos até o momento.

Para o próximo confronto, o técnico Abel Ferreira pode promover mais alterações na equipe, pois está focado na preparação para a decisiva Supercopa do Brasil, agendada para o próximo domingo, contra o São Paulo. O treinador enfrenta os desfalques de Endrick (Seleção Pré-Olímpica), Dudu e Bruno Rodrigues (submetidos a cirurgias no joelho).

Por outro lado, o Red Bull Bragantino chega ao confronto após um empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP em sua última partida em casa. Além disso, a equipe possui uma derrota na estreia contra o Água Santa e uma vitória diante da Portuguesa por 2 a 1, fora de casa.

Na classificação dos grupos, o Palmeiras lidera o Grupo B com sete pontos, seguido por Guarani (4), Água Santa e Ponte Preta (2). Já o Bragantino ocupa a liderança no Grupo C, somando quatro pontos, seguido por Corinthians (3), Mirassol (3) e Inter de Limeira (1).

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Gómez, Luan, Murilo; Mayke, Zé Rafael, Veiga e Piquerez; López e Rony.

Técnico: Abel Ferreira.

Provável escalação do RB Bragantino

​Cleiton, Nathan, Léo Ortiz, Lucas Cunha e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Luan Cândido; Helinho, Mosquera e Sasha.

Técnico: Pedro Caixinha.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras pelo Campeonato Paulista?

O jogo desta quarta-feira, às 19h30, entre Palmeiras x RB Bragantino terá transmissão ao vivo na HBO Max e TNT.

Como assistir online o jogo do Palmeiras?

Você pode assistir a partida online pela HBO Max.