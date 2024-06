Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

O Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira, 20 de junho, às 21h30, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão no Premiere.

Atualmente na 3ª posição, o Palmeiras busca manter sua sequência de vitórias para encostar nos líderes do campeonato. O técnico Abel Ferreira aposta na força do elenco e no apoio da torcida no Allianz Parque para conquistar mais três pontos. O RB Bragantino, ocupando a 6ª colocação, vem de uma vitória convincente e busca surpreender o Verdão fora de casa, contando com a boa fase de seus atacantes.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x RB Bragantino hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, 21h30, entre o Palmeiras e RB Bragantino terá transmissão ao vivo no Premiere.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estevão, Rony e Flaco López

Provável escalação do RB Bragantino

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Douglas Mendes e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Ramires e Lucas Evangelista; Eduardo Sasha (Mosquera ou Vitinho), Helinho e Thiago Borbas.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.