Palmeiras x Portuguesa: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Paulista

Palmeiras e Portuguesa se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 19h30, no Estádio Canindé, na capital paulista. A partida é pela quinta rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão da TNT e Max.

Na última partida, o Palmeiras conquistou uma vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol na Arena Barueri, garantindo sua vaga nas quartas de final do Estadual com duas rodadas de antecedência, além de um jogo adiado. Liderando o Grupo B com 21 pontos, a equipe treinada por Abel Ferreira permanece invicta, com seis vitórias e três empates.

Para o próximo jogo, o Verdão continuará lidando com algumas ausências, incluindo os atacantes Dudu (submetido a cirurgia no joelho direito) e Bruno Rodrigues (também com cirurgia no joelho direito), o zagueiro Gustavo Gómez (com fratura no dedo do pé esquerdo) e o lateral direito Mayke. Este último iniciou o processo de transição física na segunda-feira e logo estará disponível para o treinador.

Por outro lado, a Portuguesa sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Botafogo-SP no Estádio Santa Cruz. Com sete pontos, a Lusa ocupa a segunda posição do Grupo A, ficando atrás do Santos, que possui 22 pontos. Assim, a equipe liderada pelo técnico Pintado ainda mantém esperanças de garantir uma vaga na próxima fase.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Garcia, Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Gabriel Menino, Jhon Jhon e Raphael Veiga; Lázaro e Rony.