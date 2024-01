Palmeiras x Novorizontino: onde assistir, horários e escalações pelo Paulistão

O Palmeiras e Novorizontino se enfrentam neste domingo, 21, às 16h, no Estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizontino, em São Paulo. A partida é válida pela 1º rodada do Campeonato Paulista 2024.

O Palestra Itália, imponente, ostenta o título de bicampeão estadual, ao passo que o Tigre do Vale retorna à elite após alcançar o vice-campeonato na Série A2.

Na defesa do bicampeonato estadual, o Palmeiras enfrenta a ausência do talentoso Endrick, que integra a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico realizado na Venezuela. Entre os reforços anunciados, apenas Bruno Rodrigues teve sua inscrição concluída, podendo até mesmo figurar como titular na estreia. Piquerez, Dudu e Gabriel Menino, ainda em processo de recuperação, são certas ausências neste domingo.

Já o Novorizontino inicia sua trajetória no Paulista com potencial para uma sólida campanha, mantendo alguns nomes do elenco do ano anterior, incluindo o técnico Eduardo Baptista. O Tigre do Vale sofreu perdas no setor ofensivo com as saídas de Aylon e Douglas Baggio, mas, reforçou-se com as chegadas de Neto Pessoa e Waguininho, ambos ex-Avaí. Na zaga, as adições de Chico, Rafael Donato e o experiente lateral Danilo Barcelos fortalecem a equipe.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Bruno Rodrigues, Flaco López (Breno Lopes) e Rony.

Provável escalação do Novorizontino

​ Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Paulo Eduardo e Danilo Barcelos; Geovane, Willian Farias, Rômulo e Léo Tocantins; Neto Pessoa (Waguininho) e Jenison.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Palmeiras x Novorizontino terá transmissão ao vivo no CazéTV (Youtube) e Paulistão Play.

Como assistir online o jogo do Palmeiras?

Você pode assistir a partida online pelo CazéTV (Youtube) e Paulistão Play.

Qual é o próximo jogo do Palmeiras?