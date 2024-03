Palmeiras x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Paulista

O Palmeiras e Novorizontino se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 21h35, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela semifinal do Campeonato Paulista e terá transmissão da RecordTV, TNT, Max, CazéTV e Paulistão Play.

O Palmeiras avançou para a semifinal após uma vitória convincente sobre a Ponte Preta, por 5 a 1, nas quartas de final, em um confronto realizado na Arena Barueri. Durante a primeira fase, sob o comando de Abel Ferreira, a equipe acumulou 28 pontos, com oito vitórias e quatro empates, garantindo assim a liderança geral na fase de grupos e o benefício de decidir os jogos eliminatórios em casa.

No entanto, Abel Ferreira enfrenta desfalques importantes devido a lesões. Dudu, submetido a cirurgia no joelho direito, e Bruno Rodrigues, também em recuperação de cirurgia no joelho direito, estarão ausentes. Além disso, o zagueiro Gustavo Gómez, se recuperando de uma fratura no dedo do pé esquerdo, iniciou o processo de transição física nesta terça-feira, mas ainda é dúvida para a partida.

Os convocados Endrick, Murilo e Richard Ríos não participaram dos treinos da equipe, mas devem retornar ao Palmeiras com Leila Pereira, que está como chefe da delegação brasileira após os jogos das seleções brasileira e colombiana. Eles serão avaliados para determinar se estarão disponíveis para o treinador.

Por outro lado, o Novorizontino teve uma jornada um pouco mais difícil para chegar à semifinal. O Tigre avançou nos pênaltis contra o São Paulo, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, no Morumbi. Na fase de grupos, a equipe comandada por Eduardo Baptista acumulou 22 pontos e ficou em segundo lugar no Grupo D.

O confronto também marca o reencontro do meia Rômulo com seu futuro clube. O camisa 10 do Novorizontino se destacou durante este Campeonato Paulista e foi anunciado como reforço do Palmeiras em fevereiro. No entanto, ele só se juntará ao Verdão após o término do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras e Novorizontino hoje pela Campeonato Paulista?

O jogo desta quinta-feira, às 21h35 , entre Palmeiras e Novorizontino terá transmissão ao vivo na RecordTV, TNT, Max, CazéTV e Paulistão Play.

Como assistir online o jogo do Palmeiras e Novorizontino hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Max, CazéTV e Paulistão Play.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Luan (Gustavo Gómez) e Murilo (Naves); Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick (Rony) e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira.

Provável escalação do Novorizontino

Jordi; Cesar Henrique, Luis Fellipe, Geovane, Chico e Reverson; Romulo, William Lepo, Marlon e Waguininho; Neto Pessoa.