Palmeiras x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Paulistão

Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste sábado, 24, às 18h, na Arena Barueri, grande São Paulo.A partida é pela décima rodada do Paulistão e terá transmissão da Cazé TV (Youtube) e Paulistão Play.

Após empate contra o Corinthians na última rodada, o Palmeiras espera retomar o caminho das vitórias. O Verdão está na liderança do Grupo B com 18 pontos e caso vença, já se classifica para a próxima fase.

Já o Mirassol , em segundo no Grupo C com 14 pontos, espera vencer para assumir a liderança. A equipe está há um ponto do líder Bragantino.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje pelo Campeonato Paulista?

, às 18h, entre Palmeiras e Mirassol terá transmissão da Cazé TV (Youtube) e Paulistão Play . O jogo deste sábado, 24entreterá transmissão da

Como assistir online o jogo do Palmeiras hoje?

Você pode assistir a partida online através da CazéTV (YouTube) e a plataforma de streaming Paulistão Play.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga (Naves); Endrick e Flaco López .

Provável escalação do Mirassol

João Carlos; Lucas Dias, Schappo e Fábio Sanches; Thassio, Carlos Manuel, Leandro Maciel e Jean Victor; Douglas Baggio, Tiago Alves e Alex Sandro.