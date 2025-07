Palmeiras x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras recebe o Mirassol nesta quarta-feira, 16, às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.

Atualmente, o Verdão ocupa a 5ª colocação, com 22 pontos, mas tem duas partidas a menos, o que mantém a equipe na briga direta pela liderança do torneio. Por outro lado, o Mirassol tem feito uma campanha surpreendente e está na 10ª posição, com 17 pontos, mais próximo do G6 do que da zona de rebaixamento.

No Palmeiras, as boas notícias ficam por conta dos retornos de Piquerez e Maurício, que estavam afastados por problemas médicos. O lateral-esquerdo, Piquerez, recuperado de uma cirurgia dentária, e o meia, Maurício, após um procedimento no ombro direito, estão à disposição de Abel Ferreira. No entanto, o time terá dois desfalques importantes: Giay, que ainda se recupera de uma entorse no joelho direito sofrida no Mundial de Clubes, e o zagueiro Murilo, que não joga por conta de uma lesão muscular na coxa.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Richard Ríos, Emiliano Martínez e Maurício; Facundo Torres, Allan e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Yago Felipe; Negueba e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Mirassol hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Palmeiras e Mirassol será transmitido ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Como assistir online o jogo do Palmeiras x Mirassol hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.