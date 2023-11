Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras e Internacional se enfrentam neste sábado, 11, às 21h, na Arena Barueri, em São Paulo. A partida é válida pela 34ª rodada do Brasileirão.

Após derrota contra o Flamengo na última rodada, o Palmeiras espera se reabilitar diante do seu torcedor. O Verdão está na terceira colocação e ainda sonha com o título do Brasileirão.

Do outro lado, o Inter, vem de empate contra o Fluminense e também busca retomar o caminho das vitórias. O Colorado está na 12ª colocação com 43 pontos e mira se afastar cada vez mais da zona da degola.

Escalação do Palmeiras contra o Internacional hoje

Weverton; Murilo, Luan e Naves; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick

Escalação do Internacional contra o Palmeiras hoje

Rochet, Bustos, Vitão, Mercado, Dalbert, Johnny, Aránguiz, Mauricio, Wanderson, Alan Patrick e Enner Valencia

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Internacional hoje pelo Brasileirão Série A

O jogo desta sábado, às 21h, entre Palmeiras e Internacional terá transmissão na SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo Palmeiras e Internacional online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere nas plataformas Amazon Prime Vídeo e Globoplay.

Qual o próximo jogo do Palmeiras ?

25/11 - Fortaleza x Palmeiras - Brasileirão Série A

Qual o próximo jogo do Internacional ?