Palmeiras x Inter de Limeira: onde assistir, escalações e horários do jogo pelo Campeonato Paulista

Palmeiras e Inter de Limeira se enfrentam nesta quarta-feira, 24, às 21h30, no estádio Allianz-Parque, em São Paulo. A partida é válida pelas segunda rodada do Campeonato Paulista.

Detentor do título estadual por dois anos consecutivos, o Palmeiras está em busca de sua primeira vitória na temporada de 2024. Após iniciar o Paulistão com um empate por 1 a 1 contra o Novorizontino, o Verdão está determinado a manter sua posição de campeão, proporcionando ao técnico Abel Ferreira a oportunidade de igualar o recorde de nove taças de Oswaldo Brandão, o treinador mais vitorioso da história do clube.

Já o Inter de Limeira busca se reabilitar após uma estreia com derrota. O Leão esteve à frente do placar por duas vezes contra a Portuguesa, mas sofreu a virada nos acréscimos do segundo tempo. Além disso, o confronto entre Palmeiras e Emerson Santos será marcado pelo reencontro do jogador, campeão da Libertadores em 2020 pelo Verdão.

Escalações do Palmeiras contra o Inter de Limeira

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Ríos, Veiga e Piquerez (Vanderlan); Rony e Breno Lopes (Bruno Rodrigues).

Escalações do Inter de Limeira contra o Palmeiras

Max Alef (Zé Carlos), Felipe Albuquerque, Emerson Santos, Maurício e Zé Mário; Lucas Buchecha, Gustavo Buchecha e Fernando Canesin; Gabriel Silva, Everton Brito e Rafael Silva.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista hoje

O jogo desta quarta-feira, às 21h30 entre Palmeiras e Inter de Limeira terá transmissão ao vivo no Paulistão Play e Record TV.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras hoje

O jogo desta quarta-feira, às 21h30 entre Palmeiras e Inter de Limeira terá transmissão ao vivo no Paulistão Play e Record TV.

Como assistir o jogo do Palmeiras online hoje?

A partida será transmitida pelo Paulistão Play, plataforma de streaming online do campeonato.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras?