Palmeiras x Inter de Limeira: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Paulistão

A Inter de Limeira recebe o Palmeiras nesta quinta-feira, 13, às 19h30, no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no TNT e Max.

Com campanhas distintas no estadual, o Palmeiras busca manter o bom desempenho e continuar na parte de cima da tabela. Por outro lado, a Inter de Limeira, com objetivos mais modestos, tentará surpreender o gigante do futebol paulista para se aproximar das primeiras posições.

Onde assistir ao vivo o jogo da Inter de Limeira x Palmeiras hoje pelo Paulistão?

O jogo desta quinta-feira, 19h30, entre Inter de Limeira e Palmeiras terá transmissão ao vivo no TNT e Max.

Como assistir online o jogo da Inter de Limeira x Palmeiras hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Max.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.