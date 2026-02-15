Palmeiras x Guarani: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

O Palmeiras e Guarani se enfrentam neste domingo, 15, às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max.

Já classificado para a próxima fase após vencer o Derby com gol de Flaco López, o Palmeiras deve entrar em campo com uma formação alternativa. A decisão ocorre depois de Abel Ferreira repetir a mesma escalação nas últimas três partidas. Para assegurar a primeira colocação geral, o Verdão precisa vencer em casa e torcer por um tropeço do Novorizontino, que enfrenta o Red Bull Bragantino fora.

Do outro lado, o Guarani soma 11 pontos e ocupa a sexta colocação. O Bugre depende apenas de si para avançar ao mata-mata: uma vitória garante a classificação sem a necessidade de combinação de resultados.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Guarani hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre Palmeiras e Guarani terá transmissão ao vivo na HBO Max.

Como assistir online o jogo do Palmeiras x Guarani hoje?

Você pode assistir à partida online pela HBO Max.

Prováveis escalações

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira): Marcelo Lomba (Carlos Miguel); Giay, Bruno Fuchs, Benedetti e Jefté; Emiliano Martínez, Larson, Lucas Evangelista; Riquelme, Sosa e Luighi.

Guarani (Técnico: Matheus Costa): Caíque França; Raphael Rodrigues, Maurício, Jonathan Costa e Emerson; Willian Farias, Nathan Melo e Guilherme Cachoeira; Mirandinha, Guilherme Parede e Lucca.