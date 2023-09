Palmeiras x Grêmio: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

O Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira, 21, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partida é válida pela 24º rodada do Brasileirão.

Escalação do Palmeiras contra o Grêmio

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Escalação do Grêmio contra o Palmeiras

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Galdino (Ronald, Nathan ou Cuiabano) e Cristaldo; João Pedro Galvão (Ferreira) e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje?

O jogo desta quinta-feira, às 21h30, entre Palmeiras x Grêmio terá transmissão no Premiere e Sportv.

Qual é o próximo jogo do Palmeiras?

24/09 - Palmeiras x Boca Juniors - Copa Libertadores

Qual é o próximo jogo do Grêmio?