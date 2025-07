Palmeiras x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras e o Grêmio se enfrentam neste sábado, 26 de julho, às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

O Palmeiras chega para o confronto após vencer o Fluminense por 2 a 1, com moral. Com 29 pontos, ocupa a terceira posição e busca se aproximar dos líderes com mais uma vitória.

Sob o comando de Abel Ferreira, o time tem mostrado consistência, mesmo diante de importantes desfalques como Murillo, Paulinho e Allan. No entanto, o elenco tem boas opções de reposição, como Felipe Anderson e Vitor Roque, além da liderança defensiva de Gustavo Gómez. A expectativa é de casa cheia no Allianz Parque, com a torcida apoiando em busca de mais três pontos.

Já o Grêmio atravessa um momento de instabilidade. Sem vencer há três partidas, a equipe ocupa a 14ª colocação, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. Além disso, o técnico Mano Menezes conta com diversas ausências, como João Pedro, Rodrigo Ely, Cuéllar e Monsalve, o que restringe as opções para o treinador. No entanto, o Grêmio já provou que tem capacidade de competir em grandes jogos e vê neste confronto com o Palmeiras uma oportunidade para reverter o momento negativo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Grêmio pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 21h, entre Palmeiras e Grêmio terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Prováveis escalações de Palmeiras x Grêmio

Palmeiras: (Técnico: Abel Ferreira) Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael (Bruno Fuchs), Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.

(Técnico: Abel Ferreira) Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael (Bruno Fuchs), Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque. Grêmio: (Técnico: Mano Menezes) Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann, Marlon; Dodi, Villasanti, Edenilson (Cristaldo); Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera.

Onde assistir online o jogo do Palmeiras x Grêmio?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.