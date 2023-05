Palmeiras x Fortaleza hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 31, às 19h, na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Na disputa desta noite, tudo indica que o Palmeiras seguirá classificado até o final da partida. O Porco abriu a etapa contra o Fortaleza com 3 a 0 dentro de casa e não deve encontrar dificuldades para garantir a vaga nas quartas de final. Os gols foram do Richard Ríos, Gustavo Gómez e Raphael Veiga. Mesmo se perder por dois gols de diferença, a equipe de Abel Ferreira continua na Copa do Brasil.

Para superar o Palmeiras, o Fortaleza precisa marcar pelo menos quatro tentos, um feito quase impossível no campeonato. O clube chegou a vencer o Vasco por 2 a 0 no Brasileirão, mas terá que ser muito eficiente para continuar na Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Fortaleza hoje

O jogo desta quarta-feira, às 19h entre Palmeiras e Fortaleza terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo do Palmeiras online?

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras ?