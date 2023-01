Palmeiras x Flamengo: veja onde assistir ao vivo a decisão da Supercopa 2023

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado, 28, às 16h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida é válida pela decisão da Supercopa 2023.

Considerado por muitos os dois melhores clubes da atualidade no futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo entram em campo em busca do título de melhor do Brasil. O Palmeiras, que chega a decisão por conta do título brasileiro de 2022, não possui desfalques para o confronto e deve ir com força máxima.

Do outro lado, o Flamengo que foi campeão da Copa do Brasil, poupou seus titulares na última rodada do Carioca e também deve ir com força máxima. O técnico Vitor Pereira ainda não conta com Bruno Henrique e Vitor Hugo, ambos lesionados.

Essa é a segunda vez que as equipes se enfrentam na competição. Em 2021, o Flamengo então campeão brasileiro, bateu os palmeirenses e sagrou-se campeão. A equipe carioca possui dois títulos, conquistados em 2020 e 2021.

Nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo tem se encontrado bastante em finais. Além da dessa decisão de Supercopa, eles se enfrentaram na final da Libertadores de 2021, no qual o Palmeiras saiu campeão, conquistando o seu segundo título consecutivo.

No histórico do confronto, a vantagem fica com o Verdão. Em 104 jogos, foram 38 vitórias para a equipe paulista, contra 34 do Rubro Negro.

Prováveis Escalações

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga, Dudu, Rony e Endrick.

Flamengo: Santos; Matheuzinho (Varela), David Luiz, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabi e Pedro

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Flamengo



O jogo deste sábado às 16h30 entre Palmeiras x Flamengo terá transmissão ao vivo na TV Globo e SporTV.

Como assistir o jogo Palmeiras x Flamengo online?

O jogo deste sábado às 16h30 entre Palmeiras x Flamengo não terá transmissão online. Você pode acompanhar a partida pelo Globoplay, pois trata-se da mesma transmissão da TV Globo na rede aberta.

Próximos jogos do Palmeiras

01/02 - Mirassol x Palmeiras - Campeonato Paulista

- Campeonato Paulista 04/02 - Palmeiras x Santos - Campeonato Paulista

Próximos jogos do Flamengo

01/02 - Flamengo x Boa Vista - Campeonato Carioca

- Campeonato Carioca 11/02 - Flamengo x (vencedor de Wydad Casablanca x Al Hilal) - Mundial de Clubes

