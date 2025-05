Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras e o Flamengo se enfrentam neste domingo, 26, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico nacional terá transmissão ao vivo na Globo, para todo o Brasil, e no Premiere.

A partida coloca frente a frente dois dos elencos mais valiosos do país, em um duelo que pode influenciar diretamente o topo da tabela. O Palmeiras, embalado por vitórias recentes, busca se afirmar entre os líderes. Já o Flamengo, também em boa fase, tenta conquistar pontos fora de casa para seguir na disputa pelo título.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Palmeiras e Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo e no Premiere.

Como assistir online o jogo do Palmeiras x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, que transmite tanto o sinal da Globo quanto do Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.