Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão Feminino

O Palmeiras e o Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 24, às 10h30, na Arena Barueri, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida terá transmissão ao vivo na TV Brasil, Globo e Sportv 4.

O Verdão encerrou a primeira fase na quarta colocação, com 30 pontos somados em nove vitórias, três empates e três derrotas.

Nas quartas de final, as Palestrinas sofreram contra o Flamengo: perderam por 3 a 2 no Rio de Janeiro, mas reagiram em casa e venceram por 2 a 0, garantindo a vaga. O time aposta na artilheira Amanda Gutierres, que já marcou 16 gols na competição, para tentar chegar novamente a uma decisão.

Já o Cruzeiro terminou a fase classificatória na liderança, com 36 pontos, conquistados em 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota. Nas quartas, sofreu diante do RB Bragantino: empatou sem gols no jogo de ida e só conseguiu confirmar a classificação no segundo tempo do duelo de volta, em Belo Horizonte, ao vencer por 2 a 0. O destaque celeste é Letícia Ferreira, artilheira da equipe com oito gols no torneio.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Kate Tapia; Poliana, Pati Maldaner, Fê Palermo; Brena, Ingryd, Andressinha, Espinales, Carla; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.



Cruzeiro: Camila; Isabela, Paloma Maciel, Vitória Calhau, Bedoya; Gisseli, Gaby Soares, Pri Back; Byanca Brasil, Marília e Letícia Ferreira. Técnico: Jonas Urias.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Cruzeiro hoje pelo Brasileirão Feminino?

Como assistir online o jogo Palmeiras x Cruzeiro hoje?

Você pode assistir à partida entre Palmeiras e Cruzeiro também pelo Globoplay.