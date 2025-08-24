Esporte

Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão Feminino

Partida entre Palmeiras x Cruzeiro é válida pelo Brasileirão Feminino

(Facebook/Reprodução)

(Facebook/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 09h28.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Palmeiras e o Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 24, às 10h30, na Arena Barueri, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida terá transmissão ao vivo na TV Brasil, Globo e Sportv 4.

O Verdão encerrou a primeira fase na quarta colocação, com 30 pontos somados em nove vitórias, três empates e três derrotas.

Nas quartas de final, as Palestrinas sofreram contra o Flamengo: perderam por 3 a 2 no Rio de Janeiro, mas reagiram em casa e venceram por 2 a 0, garantindo a vaga. O time aposta na artilheira Amanda Gutierres, que já marcou 16 gols na competição, para tentar chegar novamente a uma decisão.

Já o Cruzeiro terminou a fase classificatória na liderança, com 36 pontos, conquistados em 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota. Nas quartas, sofreu diante do RB Bragantino: empatou sem gols no jogo de ida e só conseguiu confirmar a classificação no segundo tempo do duelo de volta, em Belo Horizonte, ao vencer por 2 a 0. O destaque celeste é Letícia Ferreira, artilheira da equipe com oito gols no torneio.

Prováveis escalações:

  • Palmeiras: Kate Tapia; Poliana, Pati Maldaner, Fê Palermo; Brena, Ingryd, Andressinha, Espinales, Carla; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.
  • Cruzeiro: Camila; Isabela, Paloma Maciel, Vitória Calhau, Bedoya; Gisseli, Gaby Soares, Pri Back; Byanca Brasil, Marília e Letícia Ferreira. Técnico: Jonas Urias.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Cruzeiro hoje pelo Brasileirão Feminino?

O duelo deste domingo, às 10h30, entre Palmeiras e Cruzeiro terá transmissão ao vivo na TV Brasil, Globo e Sportv 4.

Como assistir online o jogo Palmeiras x Cruzeiro hoje?

Você pode assistir à partida entre Palmeiras e Cruzeiro também pelo Globoplay.

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão Feminino

Jogos de hoje, domingo, 24 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

Venus Williams volta ao US Open aos 45 anos: "O tênis está no meu DNA"

Grêmio x Ceará: Onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Mais na Exame

ESG

Análise: 'COP30 é palco crítico para indústria provar compromisso real', diz Carlos Nobre

Esporte

Venus Williams volta ao US Open aos 45 anos: "O tênis está no meu DNA"

Negócios

Ele morou no Japão e nos EUA, mas escolheu o Brasil para ter uma startup de IA

Mundo

Guerrilheiro mais procurado da Colômbia afirma que não vai se render