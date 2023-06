Palmeiras x Coritiba hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Palmeiras e Coritiba se enfrentam neste domingo, 04, às 18:30h, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela nona rodada do Brasileirão.

A partida entre Palmeiras e Coritiba é vital para a classificação do segundo lugar na tabela, em concordância com o jogo do Atlético-MG. Se o Alviverde perder a partida e o Galo vencer, os mineiros passarão para a segunda colocação pelo número de vitórias. O mesmo vale se o Palmeiras empatar com o Coritiba.

A disputa sem dúvidas será uma partida com muito empenho do Porco para vencer e continuar à frente da tabela. Já o Coritiba, na última colocação, deve tentar de tudo para superar seus companheiros da zona de rebaixamento.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Coritiba hoje?

O jogo deste domingo às 18:30h entre Palmeiras e Coritiba terá transmissão ao vivo no Premiere e SporTV.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras?