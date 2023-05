Palmeiras x Corinthians; veja horário e onde assistir ao vivo

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado, 29, às 18h30, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela terceira rodada do Brasileirão Série A.

Em confronto de muita história, Palmeiras e Corinthians entram no clássico em momentos distintos. O Palmeiras, que vem de uma vitória e um empate no Brasileirão, não perde a seis jogos e chega forte para o jogo.

Do outro lado o Corinthians, que demitiu recentemente o técnico Cuca após pressão da torcida, busca retomar o caminho das vitórias no campeonato. A equipe perdeu na última rodada para o Goiás, e vem de uma classificação nos penaltis na Copa do Brasil.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira deve ir com força máxima, após poupar titulares diante do Tombense no meio de semana. O único desfalque ainda deve ser Raphael Veiga, que se recupera de lesão.

Já o Corinthians, também deve ir com força máxima e conta com o artilheiro Roger Guedes no comando de ataque.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Corinthians hoje

O jogo deste sábado às 18h30 entre Palmeiras x Corinthians terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir o jogo Palmeiras x Corinthians online?

Você pode assistir no Premiere através da plataforma Amazon Prime Video.

Quais os próximos jogos do Palmeiras?

03/05 - Barcelona de Guayaquil -EQU x Palmeiras - Copa de Libertadores

07/05 - Goiás x Palmeiras - Brasileirão Série A

Quais os próximos jogos do Corinthians?