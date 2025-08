Palmeiras x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Palmeiras recebe o Corinthians nesta quarta-feira, 6, às 21h30, no Allianz Parque, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

No jogo de ida, o Timão venceu por 1 a 0 e agora depende apenas de um empate para eliminar o arquirrival e avançar às quartas de final. Já o Palmeiras precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para seguir na competição. Caso o Verdão vença por 1 a 0, a decisão será nos pênaltis.

No fim de semana, ambos os times pouparam seus titulares. O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Fortaleza, enquanto o Palmeiras ficou no 2 a 2 com o Vitória.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Corinthians hoje pela Copa do Brasil?

A partida entre Palmeiras e Corinthians será transmitida ao vivo pela Globo, Sportv, Premiere e Prime Video, às 21h30.

Como assistir online o jogo do Palmeiras x Corinthians?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, Prime Video e Premiere Play.

Prováveis escalações do Palmeiras x Corinthians