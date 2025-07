Palmeiras x Chelsea: onde assistir ao vivo, horários e escalações

Palmeiras e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira, 4, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

O duelo será disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA) e terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, Globoplay, DAZN, CazéTV, e DAZN.

Invicto no torneio, o Palmeiras chega embalado após eliminar o Botafogo nas oitavas de final com vitória por 1 a 0. Antes disso, o time paulista terminou em primeiro lugar no Grupo A, com cinco pontos, ao empatar com Porto (0 a 0) e Inter Miami (2 a 2), e vencer o Al Ahly (2 a 0).

O Chelsea, por sua vez, avançou com autoridade ao golear o Benfica por 4 a 1 nas oitavas. Na fase de grupos, os Blues ficaram em segundo lugar no Grupo D, com seis pontos — um a menos que o líder Flamengo. A equipe inglesa derrotou o Los Angeles FC (2 a 0) e o Espérance (3 a 0), mas perdeu para os cariocas por 3 a 1.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Chelsea hoje pelo Mundial de Clubes?

O jogo desta quinta-feira, 4, às 15h, entre Palmeiras e Chelsea terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, Globoplay, DAZN, CazéTV (YouTube e Prime Video)

Como assistir online o jogo Palmeiras x Chelsea hoje?

Prováveis escalações de Palmeiras x Chelsea

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Allan e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James (Malo Gusto), Badiashile, Colwill e Cucurella; Chalobah, Lavia (Dewsbury-Hall), Enzo Fernández e Palmer; Pedro Neto e Delap. Técnico: Enzo Maresca.